МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Господдержки строительства рыбопромысловых судов в РФ достаточно для удовлетворения всех полученных заявок, заявили РИА Новости в Минпромторге России. Совфед продлил льготу по НДС при ввозе племенных животных и рыбы

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила о недовольство рыбопромышленниками господдержкой отраслевого судостроения. По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ), действующие меры господдержки строительства рыбопромыслового флота не достигают поставленных целей — выделяемых средств недостаточно для стимулирования строительства судов в РФ, а рыбопромышленники по-прежнему предпочитают покупать подержанные суда за границей.

"В 2022 году в рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, объем планируемых бюджетом средств в результате перераспределения средств с других статей расходов увеличен в два раза. Таким образом, необходимость изменение структуры субсидирования отсутствует. Все направленные заявки удовлетворяются", — заявили в Минпромторге.

Всего среди комплекса мер господдержки, оказываемых Минпромторгом — субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, субсидии на возмещение части затрат на приобретение или строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, а также субсидии на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота, уточнили там.

А на вопрос, достаточны ли мощности российских верфей для того, чтобы удовлетворить спрос рыбопромышленной отрасли в условиях снижения доступности закупок судов за рубежом, в Минпромторге ответили, что для оценки ситуации сперва необходимо собрать определённые данные.

"Для начала должен быть оцифрован спрос рыбопромышленной отрасли на суда, показаны их характеристики, обозначен срок, когда эти суда нужны рыбакам", — заключили в ведомстве.