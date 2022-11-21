МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем предложение президента России Владимира Путина о поставке продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны. Путин и Эрдоган отметили важность выполнения "зерновой сделки"

По словам Эрдогана, в данный момент Анкара прорабатывается возможность перерабатывать зерно в муку и поставлять ее бедным государствам.

"Как мы обсуждали с Гутеррешем, если взять пшеницу, превратить ее в муку и отправить в виде муки в слаборазвитые и бедные страны", — рассказал Эрдоган журналистам.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле заключили договор о снятии барьеров для поставок российской агропродукции и удобрений на мировые рынки, а также о содействии вывозу зерна из Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что сделка не реализуется должным образом, и большая часть продукции поступает не в нуждающиеся страны, а в ЕС.

Владимир Путин предложил бесплатно поставить беднейшим странам все зерно, предназначенное им в рамках зерновой сделки, а также удобрения, застрявшие в европейских портах.