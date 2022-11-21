МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов объектов водных биоресурсов, за рядом исключений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин обратил внимание на снижение инвестиций в Алтайском крае

Пересмотр ставок сбора позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем ставки будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а в отношении социально значимых — сельди, ряпушки, карася и других — останутся на прежнем уровне, отмечал он.

Компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут до конца 2027 года получать вычет и уплачивать только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. Аналогичное право предоставляется и рыболовецким артелям (колхозам).

Закон устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну.

Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась), ставка сбора остается прежней — 20 рублей за тонну.

При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши повышается до 7,9 тысячи рублей за тонну, кеты – до 12 тысяч, кижуча и чавычи – до 15,1 тысячи, нерки — до 30 тысяч. Для наваги ставка сбора составит 400 рублей, камбалы – 2,1 тысячи рублей, корбикулы — 19,8 тысячи, спизулы – 32,4 тысячи, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой — 21,3 тысячи рублей.

Ставка сбора за вылов сайры увеличивается до 800 рублей за тонну, минтая — до 4,3 тысячи рублей, трески – до 6,4 тысячи (Дальневосточный бассейн) и 7,9 тысячи (Северный бассейн), палтуса – до 16,5 тысячи. Для камчатского краба ставка сбора повышается до 80 тысяч с 35 тысяч рублей.

Ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов будут индексироваться на коэффициент-дефлятор начиная с 2025 года. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.