МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Путин призвал добиваться независимости России в сельском хозяйстве

"Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", — сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.

Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров. "По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", — добавил он.

Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил Патрушев. По его словам, Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия. Правительство расширит поддержку производителей овощей в регионах

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", — сказал он.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.