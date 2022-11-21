МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Авантюрная и непрофессиональная политика некоторых западных стран вызвала нестабильность на мировом продовольственном рынке, однако Россия смогла противостоять всем вызовам благодаря мерам поддержки АПК, заявил глава государства Владимир Путин.

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Глава Минсельхоза оценил потенциал российского агропрома

"Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия", — заявил он в ходе мероприятия, посвященного российской селекции и генетике.

По словам президента, Россия в настоящее время обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству параметров. При этом в условиях санкционного давления особую значимость приобретает повышение  технологического, научного и продовольственного суверенитета, подчеркнул Путин.

"В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов… эти задачи становятся еще более актуальны", — заявил российский лидер.

Глава государства также отметил значительный потенциал для развития российской сельскохозяйственной отрасли. В целях его реализации Путин призвал добиваться прогресса и независимости в АПК, в том числе в семенном и племенном фонде, которые являются "базой для повышения урожайности полей и производительности ферм".