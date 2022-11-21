МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Авантюрная и непрофессиональная политика некоторых западных стран вызвала нестабильность на мировом продовольственном рынке, однако Россия смогла противостоять всем вызовам благодаря мерам поддержки АПК, заявил глава государства Владимир Путин. Глава Минсельхоза оценил потенциал российского агропрома

"Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия", — заявил он в ходе мероприятия, посвященного российской селекции и генетике.

По словам президента, Россия в настоящее время обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству параметров. При этом в условиях санкционного давления особую значимость приобретает повышение технологического, научного и продовольственного суверенитета, подчеркнул Путин.

"В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов… эти задачи становятся еще более актуальны", — заявил российский лидер.

Глава государства также отметил значительный потенциал для развития российской сельскохозяйственной отрасли. В целях его реализации Путин призвал добиваться прогресса и независимости в АПК, в том числе в семенном и племенном фонде, которые являются "базой для повышения урожайности полей и производительности ферм".