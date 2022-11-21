МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, запустила в понедельник в Тюменской области крупнейший в РФ племенной репродуктор индейки второго порядка, мощность предприятия — 12 миллионов яиц в год, говорится в сообщении компании. Глава Минсельхоза оценил потенциал российского агропрома

"Первый камень в строительство объекта был заложен в сентябре прошлого года. Строительство было проведено в кратчайшие сроки, репродуктор введен в эксплуатацию. Инвестиции в проект составили 6,1 миллиарда рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк", — говорится в сообщении.

"Первое инкубационное яйцо будет получено во втором квартале 2023 года. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области", — уточняет компания. Мощность предприятия — 12 миллионов яиц в год, выход на проектную мощность ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Торжественный запуск репродуктора состоялся 21 ноября в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев, соучредитель и генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров, работники предприятия.

"Запускаемый сегодня племенной репродуктор совокупно с нашим репродуктором в Ростовской области на 10 миллионов яиц в год, с учетом партнерского проекта в Пензенской области на 12 миллионов яиц в год, позволит нам получить 34 миллиона яиц, что полностью закрывает потребность в инкубационном яйце и снижает зависимость от зарубежных поставок племенного материала", — отметил в ходе открытия объекта Бабаев.

Группа компаний "Дамате" занимается выращиванием и переработкой индейки, утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности — Пензенская (производство индейки и переработка молока), Тюменская (молочная переработка, племенное птицеводческое хозяйство, проекты в области генетики), Ростовская области (производство индейки и мяса утки) и Северо-Кавказский федеральный округ.