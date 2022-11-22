МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ об отмене карантина по птичьему гриппу в Магадане, при этом сохраняется запрет на вывоз продукции с территории очага в течение 90 дней. В Магадане отчитались Путину о работе по восстановлению рыбного порта

В октябре ветеринарные врачи выявили инфекцию в личном подворье, расположенном в магаданском микрорайоне "Веселая". Еще в 11 окрестных хозяйствах было уничтожено более полутысячи особей домашней птицы. В зоне наблюдения оказалась птицефабрика "Дукчинская" — крупнейший поставщик куриного яйца на Колыме. Карантинные мероприятия были объявлены в угрожаемой зоне в радиусе 10 километров и в зоне наблюдения – в радиусе 100 километров.

"В течение 90 календарных дней после вступления в силу настоящего указа запретить вывоз птиц и инкубационного яйца с территории эпизодического очага и угрожаемой зоны (территория в радиусе 10 километров от границ эпизодического очага)", — говорится в указе.