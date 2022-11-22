МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 22 ноября составил 36,315 тысячи тонн на общую сумму 559,382 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Россия сохранила прогноз по экспорту зерна в ближайшие годы

На торгах во вторник было закуплено 2,025 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 32,076 миллиона рублей, 20,655 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 323,676 миллиона и 13,635 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 203,63 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 1,809 миллиона тонн зерна на 27,289 миллиарда рублей.

Торги на текущей неделе запланированы на 23, 24 и 25 ноября, на следующей — на 28 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.