МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие пивоваренные компании РФ, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП, объединяет "Балтику", Heineken и AB InBev Efes) по итогам уборочной кампании в рамках собственных агропроектов сохранили сбор пивоваренного ячменя на уровне прошлого года, почти полностью закрыв свои потребности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. Доля нелегального пива в России достигла максимума за пять лет

"Компании, входящие в Ассоциацию производителей пива и занимающие около 70% пивоваренного рынка, собрали 730 тысяч тонн ячменя", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что показатель остался примерно на прошлогоднем уровне.

Компании, входящие в ассоциацию, сотрудничают с фермерскими хозяйствами, выращивающими пивоваренный ячмень в Мордовии, Башкирии, Татарстане, Алтайском крае, а также в Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Ульяновской, Тульской и Ярославской областях.

"Благодаря такому сотрудничеству крупнейшие производители пива почти полностью закрывают собственные потребности в ячмене и солоде. Всего в рамках корпоративных агропроектов они выращивают более половины всего пивоваренного ячменя в стране", — уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что компании-члены ассоциации в 2022 году увеличили посевные площади пивоваренного ячменя на 6,5%, до 207,1 тысячи гектаров, а использование новых технологий выращивания позволило некоторым производителям увеличить урожайность на 50%. "Правда, не обошлось и без негативных моментов: холодная и сырая погода минувшей весной затянула посевную кампанию и не позволила значительно превысить прошлогодние показатели по сбору урожая", — сказали в пресс-службе.

"Работа напрямую с аграриями позволяет производителям свести к минимуму риск недостатка сырья, а также минимизировать рост цен для конечного потребителя, ведь у компаний нет необходимости закупать ячмень по завышенной стоимости", — привели там слова исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова.