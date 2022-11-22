МИНСК, 22 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Сахалинская область договорились об увеличении поставок сельхозпродукции, техники и оборудования, а также о сотрудничестве в сфере мелиорации, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия. Белоруссия и Челябинская область будут сотрудничать в машиностроении и АПК

В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Белоруссии с Сахалинской областью РФ под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло и заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

"Стороны рассмотрели ход выполнения плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Достигли договоренности об увеличении взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, а также по сотрудничеству в сфере мелиорации", — говорится в сообщении.

По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Белоруссией и Сахалинской областью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,7 раза, сообщает пресс-служба.