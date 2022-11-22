МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили еще 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте Россельхознадзора. Путин призвал добиваться независимости России в сельском хозяйстве

"Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило перечень утвержденных российских мясоперерабатывающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы", — говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас 18 предприятий по производству указанной продукции из России имеют право поставок в ОАЭ.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в ОАЭ.