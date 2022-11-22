Еще два российских предприятия начнут поставлять мясо и птицу в ОАЭ
ОАЭ открыли доступ на рынок еще двум российским производителям мяса и субпродуктов птицы
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Право доступа на рынок Объединенных Арабских Эмиратов получили еще 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы, сообщается на сайте Россельхознадзора.
"Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило перечень утвержденных российских мясоперерабатывающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ получили ещё 2 российских предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы", — говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас 18 предприятий по производству указанной продукции из России имеют право поставок в ОАЭ.
Отмечается, что Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в ОАЭ.