МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что в обновление сельскохозяйственной техники региона за последние пять лет было вложено более 70 миллиардов рублей, что позволило модернизировать технопарк на 60%. Белоруссия и Сахалин договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве

"По итогам текущего года более 15,5 миллиардов рублей мы вложили в обновление сельскохозяйственного парка. По итогам пяти лет сумма составила больше 70 миллиардов рублей", — сказал Коробка на 29-й международной выставке "ЮГАГРО".

По данным минсельхоза Кубани, такие вложения позволили обновить парк техники региона на 60%.

На данный момент в хозяйствах АПК Краснодарского края свыше 120 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 29,5 тысячи тракторов, 7,3 тысячи зерноуборочных комбайнов.

В парке сельхозтехники кубанских аграриев 28% отечественных, 61% белорусских, 11% импортных тракторов. Соотношение зерноуборочных комбайнов отечественные/импортные — 80%/20%, добавляют в министерстве.

Коробка подчеркнул, что обновление сельскохозяйственной техники стало возможно и благодаря ресурсам, которые предоставляют на региональном и правительственном уровнях, в том числе "Росагролизинг". Вице-губернатор отметил, что в этом году на приобретение агротехники через "Росагролизинг" уже потрачено более 3,8 миллиардов рублей.

Также во время пленарной сессии выставки выступил и гендиректор компании "Росагролизинг" Павел Косов. Он отметил, что рынок лизинга растет.

"Лизинг как инструмент становится более популярным среди нашего агрария. Несмотря на то, что количество лизинговых компаний в этом году уменьшились. Рынок и объем инвестиций приобретения техники через лизинговые механизмы подрос даже по отношению к прошлому году", — рассказал Косов.

Сельскохозяйственный форум "ЮГАГРО" проходит в Краснодаре с 22 по 25 ноября, участниками выставки стали 600 компаний из 12 стран.

В этом году странами-участниками помимо России станут Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Турция, Южная Корея. Спикерами выступят представители власти и отраслевых союзов, первые лица крупных компаний и эксперты сельскохозяйственной индустрии.

Международная выставка "ЮГАГРО" проводится в 29-й раз. На форуме традиционно собираются производители сельхозпродукции, которые следят за инновациями. Специалисты знакомятся с новинками сельхозтехники, получают консультации производителей и поставщиков, узнают о прогрессивных агротехнологиях, заключают контракты на будущий производственный сезон.