МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. БОЛЕЕ 260 ТЫС ТОНН УДОБРЕНИЙ УРАЛХИМА ЗАБЛОКИРОВАНО В ПОРТАХ ЕВРОПЫ — ГЛАВА КОМПАНИИ МАЗЕПИН

УРАЛХИМ УЖЕ ПРОДАЕТ УДОБРЕНИЯ В БРАЗИЛИЮ ЗА ЮАНИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ В ЮАНЯХ, НАДЕЕМСЯ ПЕРЕЙТИ НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ — МАЗЕПИН

УРАЛХИМ СТРОИТ ПОРТ В ТАМАНИ ЗА 50 МЛРД РУБ ДЛЯ ОТГРУЗКИ АММИАКА, ЗАПУСК ПЛАНИРУЕТСЯ К КОНЦУ 2023 ГОДА — ГЛАВА КОМПАНИИ

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