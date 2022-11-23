2022-11-23T10:15:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221123/838920108.html
В европейских портах заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений Уралхима
Сельское хозяйство
Новости
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БОЛЕЕ 260 ТЫС ТОНН УДОБРЕНИЙ УРАЛХИМА ЗАБЛОКИРОВАНО В ПОРТАХ ЕВРОПЫ — ГЛАВА КОМПАНИИ МАЗЕПИН УРАЛХИМ УЖЕ ПРОДАЕТ УДОБРЕНИЯ В БРАЗИЛИЮ ЗА ЮАНИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ... ПРАЙМ, 23.11.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. БОЛЕЕ 260 ТЫС ТОНН УДОБРЕНИЙ УРАЛХИМА ЗАБЛОКИРОВАНО В ПОРТАХ ЕВРОПЫ — ГЛАВА КОМПАНИИ МАЗЕПИН
УРАЛХИМ УЖЕ ПРОДАЕТ УДОБРЕНИЯ В БРАЗИЛИЮ ЗА ЮАНИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ В ЮАНЯХ, НАДЕЕМСЯ ПЕРЕЙТИ НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ — МАЗЕПИН
УРАЛХИМ СТРОИТ ПОРТ В ТАМАНИ ЗА 50 МЛРД РУБ ДЛЯ ОТГРУЗКИ АММИАКА, ЗАПУСК ПЛАНИРУЕТСЯ К КОНЦУ 2023 ГОДА — ГЛАВА КОМПАНИИ
Новость дополняется