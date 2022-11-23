МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 23 ноября составил 24,435 тысячи тонн на общую сумму 382,579 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Закупки зерна в госфонд составили 36,3 тысячи тонн

На торгах в среду было закуплено 19,035 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 301,201 миллиона рублей и 5,4 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 81,378 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 1,833 миллиона тонн зерна на 27,671 миллиарда рублей.

Торги на текущей неделе запланированы на 24 и 25 ноября, на следующей — на 28 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.