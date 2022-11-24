МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Закупка зерна в интервенционный фонд РФ будет проводиться до уровня в 3 миллиона тонн, сегодня нет причин менять этот объем, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Объем закупок зерна в Госфонд составил 52,38 тысячи тонн

С предложением увеличить закупки до 10 миллионов тонн неоднократно обращались аграрии, которые столкнулись с ростом себестоимости в условиях низких внутренних цен, порой не покрывающих издержек.

"(Интервенции) идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 миллиона тонн. Нет сейчас предпосылок для того, чтобы увеличивать объем интервенционного фонда", — заявила Абрамченко, пояснив, что расчет закупки в 3 миллиона тонн исходил из необходимости баланса спроса и предложения, и эта расчетная величина соответствует трехмесячному потреблению продовольственного зерна.

Что касается регулирования, выравнивания затрат сельхозтоваропроизводителей и достижения уровня необходимой доходности, Абрамченко напомнила, что когда в России вводили вывозные пошлины на зерно, как раз речь шла о том, что доходы федерального бюджета будут направляться в отрасль. "В этом году в отрасль отдали 20 миллиардов рублей, компенсируя 2 тысячи рублей на тонну", — сказала вице-премьер.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.

Согласно данным биржи, всего за период с 1 августа по 23 ноября в интервенционный фонд РФ закуплено 1,833 миллиона тонн зерна на 27,671 миллиарда рублей.

Абрамченко добавила, что Россия не собирается поднимать вопрос о продлении квоты на беспошлинный ввоз сахара на 2023 год.

"Россия свою квоту в 300 тысяч тонн по тростниковому не выбрала, у нас остается еще 120 тысяч тонн. И нам этого хватит до следующего урожая", — подчеркнула она.

Беспошлинная квота на ввоз в РФ сахара и сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн действует сейчас до 31 декабря 2022 года.

"Мы собрали в этом году больше 45 миллионов тонн сахарной свеклы, это нам позволит сделать где-то 6,2 миллиона тонн сахара", — сообщила она, уточнив, что внутреннее потребление в стране составляет 5,9 миллиона тонн.