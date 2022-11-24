МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия в 2022 году произведет 6,1 миллиона тонн сахара, что больше показателей прошлого сезона на 4%, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин. Абрамченко заявила, что причин менять объем интервенционный фонд зерна нет

В России настоящее время работает 31 сахарный завод. По данным Росстата, объем производства сахара в РФ в 2021 году составил 5,9 миллиона тонн.

По словам Бодина, Россия в 2022 году традиционно присутствовала на рынках стран ЕАЭС. "Объем производства свекловичного сахара в этом году превысит объем потребления в 5,9 миллиона тонн и составит 6,1 миллиона тонн. Сформируется потенциал, дающий возможность обеспечить внутренний рынок и отправлять сахар в страны ЕАЭС и третьи страны", — заявил он на пресс-конференции, посвященной 220-летию с начала промышленного производства свекловичного сахара в России.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала в сентябре, что в РФ в 2022 году может быть собрано порядка 43,5 миллиона тонн сахарной свеклы, что позволит произвести 6,2 миллиона тонн сахара. Аналогичную оценку давала ранее в четверг вице-премьер РФ Виктория Абрамченко — по ее словам, в 2022 году в РФ будет произведено порядка 6,2 миллиона тонн сахара.