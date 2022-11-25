МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ряд регионов РФ до конца текущего года получит 899 миллионов рублей на поддержку аграриев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Путин призвал добиваться независимости России в сельском хозяйстве

"Ряд регионов до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели 899 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены 22 регионам, в их числе — Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, Курская, Нижегородская и Рязанская области.

Аграриям компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на ее страхование. Всего на эти цели в 2022 году из федерального бюджета было выделено более 32,8 миллиарда рублей.