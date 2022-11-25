МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства, говорится в сообщении министерства. Минсельхоз хочет ввести подготовку сомелье в российских аграрных вузах

"В настоящее время ведомство формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства", — говорится в сообщении.

Увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия": согласно документу, для этого планируется совокупно выделить 26,4 миллиарда рублей господдержки.

Реализация федерального проекта началась в 2022 году: финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 миллиарда рублей, на 46% выше текущего года.

"С января по октябрь выпуск вина уже вырос на 9%, до 27 миллиона декалитров, игристого вина – на 26,7%, до 11,7 миллиона декалитров, коньяка – на 14,7%, до 7,2 миллиона декалитров. Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию культуры потребления вина", — подчеркивает министерство.