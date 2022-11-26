МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, продлили договор о рыболовстве с Россией, стороны определили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран, сообщил датский телеканал TV2. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

В среду сообщил министр рыболовства Фарерских островов Арни Скаале заявил, что Фарерские острова планируют продлить договор.

"Фарерские острова абсолютно правильно продлевают действующее рыболовное соглашение с Россией, где мы обмениваемся с россиянами квотами на вылов рыбы", — приводит телеканал слова Скаале.

Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году.