МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Цены на удобрения выросли более чем на 50 процентов из-за санкций против России, заявил в интервью РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Посол Намибии назвал области, в которые Россия могла бы инвестировать

"Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", — пояснил он.

Посол также отметил, что в случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени будет способствовать решению проблем с продовольственной безопасностью в стране.

"Намибия столкнулась с проблемой высокой стоимости производства сельскохозяйственных культур, включая затраты на удобрения. Если бы, согласно предложению, российские удобрения были безвозмездно переданы Намибии, то это в значительно степени поспособствовало решению проблемы (с продовольственной безопасностью в стране — ред.) и внесло вклад в усилия Намибии самостоятельно обеспечивать себя продовольствием", — сказал он.

Дипломат добавил, что блокирование экспорта зерна и удобрений из России оказало негативное влияние на ситуацию с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия не стала исключением.

"Поэтому крайне важно отметить, что должно быть найдено долгосрочное решение по прекращению конфликта между Россией и Украиной и торговые отношения были восстановлены", — подчеркнул он.

Ранее представители стран Африки указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.

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