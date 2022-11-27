МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Согласно прогнозу, доля импорта пшеницы из России в Намибию упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Намибии в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Посол Намибии заявил о росте цен на удобрения из-за антироссийских санкций

"В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке", — пояснил он.

Дипломат также отметил, что продление соглашения об экспорте сельхозпродукции через порты Украины стало "приятной новостью" для Намибии.

"Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки", — добавил Кашуупулва.

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