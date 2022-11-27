КИШИНЕВ, 27 ноя — ПРАЙМ. Молдавским аграриям следует выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл "Сделано в Молдове" привычным на мировых рынках, заявила президент Молдавии Майя Санду в поздравительном послании на ее официальных страницах в соцсетях. В Румынии рассказали, что мешает Молдавии интегрироваться в Евросоюз

"Я благодарю всех аграриев за их работу. Они не только кормят свои семьи, но и всю страну, они обеспечивают работой сотни тысяч людей. В этом году власти увеличили до 1,75 миллиарда леев фонд субсидирования сельского хозяйства, а также расширили доступ к субсидиям для разных категорий сельхозпроизводителей… Наша цель — развитие устойчивого к климатическим изменениям и конкурентоспособного сельского хозяйства. Выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл "Сделано в Молдове" привычным на мировых рынках", — сказано в послании.

Санду отметила, что 2022 году молдавские фермеры получили компенсацию за акцизный сбор на дизельное топливо, а Евросоюз увеличил экспортные квоты на семь сельскохозяйственных продуктов из Молдавии.

В воскресенье работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдавии отмечают профессиональный праздник.

Молдавские аграрии летом и в первые месяцы осени провели предупредительные протесты в селах и районах. Сельхозпроизводители выдвинули требования правительству: ввести мораторий на выплату долгов перед кредиторами, продлить срок уплаты налога на недвижимость, возместить акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи. Аграрии ожидали диалога с премьер-министром Натальей Гаврилицей, но она не явилась на встречи. Молдавские власти предупредили об очередном росте тарифа на электричество

Аграрии выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Владимир Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений — выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.

По данным министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, в агросекторе республики задействовано более 21% трудоспособного населения.