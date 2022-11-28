МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу вновь понизила прогноз урожая кукурузы в ЕС по итогам 2022 года — до 53,3 миллиона тонн. Должен остаться один: какую судьбу готовят Европе

Месяцем ранее прогноз ведомства составлял 54,9 миллиона тонн.

Как отмечается, очередное понижение связано с последствиями засухи.

Кроме того, был повышен прогноз импорта кукурузы в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году до 23 миллионов тонн против октябрьского прогноза 22 миллиона тонн.