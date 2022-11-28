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Еврокомиссия вновь понизила прогноз по урожаю кукурузы в ЕС
Сельское хозяйство
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Еврокомиссия в пятницу вновь понизила прогноз урожая кукурузы в ЕС по итогам 2022 года — до 53,3 миллиона тонн. Месяцем ранее прогноз ведомства составлял 54,9 миллиона тонн. Как... ПРАЙМ, 28.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу вновь понизила прогноз урожая кукурузы в ЕС по итогам 2022 года — до 53,3 миллиона тонн.
Месяцем ранее прогноз ведомства составлял 54,9 миллиона тонн.
Как отмечается, очередное понижение связано с последствиями засухи.
Кроме того, был повышен прогноз импорта кукурузы в ЕС в 2022-2023 маркетинговом году до 23 миллионов тонн против октябрьского прогноза 22 миллиона тонн.