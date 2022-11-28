МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор планирует провести инспекции двенадцати предприятий европейских стран, поставляющих в Россию корма для домашних животных с нарушениями, сообщается на сайте ведомства. Ветеринар научил, как правильно кормить домашних животных

"Поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль со стороны Россельхознадзора, в ходе которого ведомство продолжает выявлять нарушения. В связи с этим планируется проведение инспекций 12 предприятий Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, к поставкам которых имеются замечания, в том числе касающиеся обнаружения ГМО, несоответствий компонентному составу, и по которым не были предоставлены материалы по выявленным нарушениям", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении пяти предприятий Германии и Нидерландов, которые не поставляли свою продукцию с момента возобновления сертификации, Россельхознадзор запросил дополнительную информацию у компетентных ведомств для принятия решения о продлении их сертификации после 31 декабря текущего года, добавляет ведомство.

Уточняется, что сейчас поставки без ограничений осуществляются из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств-членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и некоторых других стран. Также разрешен экспорт кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных 36 компаниям Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии и Дании.

Россельхознадзор отмечает, что всего с начала года по 18 ноября в Россию ввезено порядка ста тысяч тонн такой продукции. При этом на фоне сокращения поставок из одних стран, значительно увеличился экспорт из Италии (+15%), Нидерландов (в 3,7 раза), Китая (в 2,1 раза), Испании (+23%) и стран ЕАЭС (в пять раз).