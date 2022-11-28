МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий еще на полгода — до 1 июля 2023 года — ввоз в Россию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россельхознадзор усилит контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов

Согласно документу, изменения вносятся в указ от 18 апреля 2022 года, слова "до 31 декабря 2022 года включительно" заменяются словами "до 1 июля 2023 года".

С конца июня прошлого года пестициды и агрохимикаты в Россию можно было ввозить только через определенные пограничные пункты пропуска. Путин в апреле текущего года подписал указ, разрешающий до 1 июля 2022 года ввоз в страну пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска. Позже действие указа было продлено до 31 декабря 2022 года, теперь — до 1 июля 2023 года.