МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский агромпром — один из самых успешных секторов экономики страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Виктории Абрамченко держать на контроле реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года. В АТОР рассказали о пользе развития агро- и экотуризма в регионах

"Обсудим, что делается для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Это — один из самых успешных секторов нашей экономики, где практически ежегодно видим новые рекорды… Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей продовольствия. Чтобы сохранять лидирующие позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы, в первую очередь — земли сельхозназначения", – сказал премьер-министр.

Он сообщил, что в текущем году на реализацию госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года было направлено более 25 миллиардов рублей, а в 2023 году на ее поддержку в бюджете заложено более 38 миллиардов рублей.

"Важно обеспечить доступность таких участков, конечно, для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их использовать, быстро использовать", — заявил Мишустин.

"Прошу вас контролировать, как идет реализация государственной программы. Все намеченные мероприятия должны выполняться своевременно и в полном объеме", — добавил глава правительства, обращаясь к Абрамченко.

Как напомнил Мишустин, осенью сельхозпроизводители собрали свыше 150 миллионов тонн урожая зерновых. Также, по словам премьера, в стране ведется активная работа в семеноводстве, селекции и генетике, повышается уровень технологической оснащенности.

Кроме того, премьер отметил, что правительство направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что на конкурсе "Лучшая муниципальная практика" представлены лучшие уже реализованные проекты по решению важных вопросов на местах.

"Рассчитываем, что это повысит качество жизни людей и станет хорошим стимулом для других муниципалитетов активнее искать и предлагать эффективные интересные проекты", — добавил премьер.