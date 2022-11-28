МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сохранение или возращение в 2022 году в оборот за счет мелиоративных мероприятий около 400 тысяч гектаров земель позволит нарастить производство сельхозпродукции как минимум на 2 миллиона тонн уже по итогам 2023 года, сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступая в понедельник на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. В России не нужна маркировка вина, считает Абрамченко

"Всего по итогам года за счет мелиоративных мероприятий будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тысяч гектаров земель. Это позволит нарастить производство сельхозпродукции как минимум на 2 миллиона тонн к концу 2023 года", — сообщила Абрамченко.

По ее словам, по итогам первого года реализации госпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса" удалось вовлечь в оборот почти 79 тысяч гектаров, в том числе 15 тысяч — для выращивания экспортно-ориентированной продукции, например, зерновых и масличных культур.

Кроме того, за счет запуска 15 мелиоративных сооружений было предотвращено выбытие по естественно-природным причинам 35 тысяч гектаров, а до конца года будет завершен ввод еще пяти объектов, которые сохранят еще почти 8 тысяч гектаров земель. Также более 209 тысяч гектаров, благодаря расчистке мелиоративных каналов, было защищено от затопления.

Абрамченко также сообщила о возвращении в оборот более 15 тысяч гектаров заброшенных земель: такие участки получили крестьянские хозяйства в девяти регионах, при этом наибольшая активность — в регионах Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, сформированы и готовы к дальнейшему предоставлению аграриям земельные участки общей площадью около 81 тысячи гектаров в 22 регионах страны.

В рамках госпрограммы созданы цифровые карты-схемы земель шести регионов, в результате чего получена информация с контурами границ 12 миллионов гектаров сельхозземель. В следующем году такие карты планируется создать на территории не менее 13 регионов в отношении 39 миллионов гектаров.