МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Аграрии РФ в текущем году снизили объем страхования озимых посевов по сравнению с прошлым годом, решив, что погода будет благоприятной и в следующем году, сообщила на пресс-конференции Национального союза агростраховщиков замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Абрамченко: сохраненные сельхозземли добавят два миллиона тонн продукции

"Мы видим, что с каждым годом лояльность к агрострахованию улучшается. Но есть моменты: например, этот год был очень хорошим не только по урожайности, но и по погодным условиям", — сказала Фастова.

Например, продолжила она, в прошлом году режим чрезвычайной ситуации объявили 16 регионов на общую площадь 1 миллион гектаров, в а в текущем году – тоже 16, но всего на 10 тысяч гектаров.

"То есть разница колоссальная. Поэтому, конечно, многие сельхозпроизводители, вдохновившись тем, что стали хорошие условия погодные, в этом году замедлили страхование по озимым – оно у нас было активное всегда – в надежде, что и следующий год будет такой же позитивный с точки зрения погодных условий, и что им не надо будет страховать", — добавила она.

Между тем, год на год не приходится, и лучше все-таки страховать риски, заметила Фастова.