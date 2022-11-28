МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Размер застрахованных посевных площадей в РФ по итогам 2022 года предварительно может составить 6,2 миллиона гектаров, увеличившись на 3,3% по сравнению в 2021 годом, следует из презентации Минсельхоза РФ с предварительными плановыми показателями, которые были выведены расчетным путем на основании данных субъектов РФ. Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

Согласно материалам, представленным на пресс-конференции Национального союза агростраховщиков, доля застрахованных посевных площадей в 2022 году должна составить 7,8%; в 2021 году была 7,7%, соответствуя 6 миллионам гектаров, в 2020 году — 6,5% (5,1 миллиона гектаров).

Страхование сельхозживотных более востребовано — в 2022 году может быть застраховано 37,1% поголовья, в 2021 году было 37,4% (10,9 миллиона голов и 10,8 миллиона) — против 28% в 2020 году (8,1 миллиона голов). По страхованию товарной аквакультуры, запущенному в 2020 году, ожидается доля в 3% (10,3 тысячи тонн против 9,8 тысячи тонн в 2021 году).

Страхование с господдержкой — то есть по субсидированным договорам страхования — коснулось 5,3 миллиона гектаров (6,7% посевных площадей), в числе которых 1,4 миллиона гектаров застраховано от чрезвычайной ситуации погодного характера. В отношении поголовья животных на ту же дату с господдержкой застраховано 33,5% против 30,7% год назад (9,8 миллиона голов и 8,9 миллиона).

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова в ходе пресс-конференции подчеркнула, что новый вид поддержки – страхование на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (изменения в закон об агростраховании утверждены в 2021 году) позволяет удешевить страхование и получить возмещение по упрощенной схеме в ускоренные сроки.

"На следующий год мы предусмотрели 5,3 миллиарда рублей в качестве господдержки в агростраховании", — напомнила она. В целом ориентиром является страхование 30% посевных площадей — по сути, общемировая практика; ряд субъектов РФ, по словам Фастовой, демонстрируют такие показатели. Она также напомнила, что в мире существует механизм, когда господдержку получают только аграрии, застраховавшие свой урожай. "Такая мера стимулирует, а не заставляет, но думаю, когда-нибудь придем к этому", — сообщила она.