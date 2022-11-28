БЕРЛИН, 28 ноя — ПРАЙМ. До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии ещё до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в Ассоциации немецких производителей хмеля. В ФРГ введут предельные цены на газ и электроэнергию для потребителей

"Ещё в текущем году от 4 до 5 процентов предприятий могут закрыться", — цитирует агентство DPA председателя Ассоциации немецких производителей хмеля Адольфа Шапфля.

В пресс-релизе ассоциации Шапфль объясняет, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения.

"2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро", — подчеркнул Шапфль, чьи слова приводятся в релизе. При этом, общий годовой доход производителей ранее составлял приблизительно 300 миллионов в год.

Шапфль опасается, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.