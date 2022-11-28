МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Договоры страхования урожая с господдержкой к ноябрю текущего года заключены почти во всех российских регионах, где осуществляется растениеводство, НСА ожидает, что по итогам 2022 года объем рынка агрострахования превысит 10 миллиардов рублей, говорится в презентации Национального союза агростраховщиков к круглому столу. НСА: аграриям стало доступно страхование культур на случай ЧС

"В 2022 году договоры страхования урожая заключены практически во всех регионах России, где осуществляется растениеводство: в 59 регионах РФ, посевная площадь которых составляет 93% от посевной площади страны… Прогноз НСА: по итогам 2022 года объем рынка агрострахования превысит 10 миллиардов рублей", — отмечается в презентации и уточняется, что данные приведены по состоянию на 1 ноября.

"В 37 регионах заключены договоры страхования урожая по новой программе на случай ЧС. Охват ярового сева – около 8%. В 2022 году по причине благоприятных агроклиматических условий в весеннюю посевную отмечалось некоторое снижение активности по страхованию на Юге и в Поволжье", — отмечается там же.

По данным НСА, регионы с максимальным объемом застрахованной площади по заключенным договорам в 2022 году (по всем видам программ, с учетом страхования части площадей по обеим программам): Омская область (459 тысяч гектаров), Тамбовская область (379 тысяч гектаров), Волгоградская область (371 тысяча гектаров). Наибольшую активность в страховании яровых культур проявили аграрии ЦФО – застраховано почти 1,4 миллиона гектаров посевов яровых культур, из которых 1,2 миллиона гектаров – в регионах Центрального Черноземья.

На ноябрь 2022 года застраховано по действующим договорам более 11 миллионов голов животных, охват поголовья РФ составил 39%, охват свиноводства и птицеводства превысил 50% промышленного поголовья. За 10 месяцев 2022 года договоры страхования поголовья заключены с господдержкой в 60 регионах РФ, отмечается в презентации.

Там же указывается, что за последние четыре года — с 2018 года по 2021 год — страховые выплаты в агростраховании в РФ выросли в 3,5 раза, до 5,6 миллиарда рублей. За девять месяцев текущего года объем выплат составил 2 миллиарда рублей.