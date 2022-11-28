ПЯТИГОРСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший на Ставрополье сад фундука планируют высадить на площади 400 гектаров в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На Кубани собрали рекордный урожай винограда

"В 2022-2023 годах в Изобильненском округе Ставропольского края планируется высадить фундук на площади 400 гектаров. Ореховый сад станет крупнейшим в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в крае промышленными посадками грецкого ореха, фундука и миндаля занято более 188 гектаров в Предгорном, Новоалександровском, Курском и Кочубеевском округах. Это молодые сады, выход которых на товарное плодоношение планируется через несколько лет, добавляется в релизе.

"Ореховодство при подходящих климатических условиях считается одним из наиболее рентабельных направлений в садоводстве. Мы поддерживаем подобные инициативные проекты по диверсификации аграрного производства", — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.