МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ изучает возможность расширение числа метеостанций в регионах РФ — в частности, с целью получения справок в рамках агрострахования, сообщила на пресс-конференции Национального союза агростраховщиков замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Минсельхоз увеличит господдержку молочной отрасли

"У нас создана в Минсельхозе рабочая группа совместно с Росгидрометом, где мы в течение этого года неоднократно собирались и обсуждали, как нам решать вопрос метеостанций, потому что действительно есть проблемы — охват небольшой", — сообщила Фастова, отвечая на вопрос по поводу жалоб сельхозпроизводителей на отсутствие метеостанций — например, для получения справок Росгидромета для страховой компании.

По ее словам, сейчас в проекте участвуют два пилотных региона — Татарстан и Алтайский край, которые сами закупили и в этом году установят у себя на территории метеостанциии. "Посмотрим, как у нас по итогам этого года получится. Если эксперимент удастся, мы их опыт будем внедрять в другие регионы, потому что действительно это нужно", — сказала Фастова.

Правила страхования урожая сельхозкультур и многолетних насаждений, осуществляемого с господдержкой, требуют при обращении за страховым возмещением предоставить страховщику документы Росгидромета, подтверждающие факт и параметры произошедшего явления.

Между тем, такая справка не требуется для получения выплат по страхованию с господдержкой в случае чрезвычайной ситуации по погодным условиям. "Тут укороченный объем документов — нужно только постановление об объявлении ЧС, подтверждение, что она состоялась и факт обследования, а справки Росгидромета не нужно", — напомнила замминистра.