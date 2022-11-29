МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство России направит свыше 7,5 миллиарда рублей на 150 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) в 43 регионах страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. Правительство продлит программу субсидирования найма

"О развитии инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. На прошлой неделе президент подчеркнул, что они имеют крайне важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой сфере как АПК. Предусмотрели на эти цели более 7,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин.

По его словам, средства пойдут на реализацию свыше 150 проектов в 43 регионах, в том числе на создание молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, а также центров семеноводства и племенного дела.

"Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности наших граждан в качественных и доступных продуктах питания", — выразил уверенность Мишустин.