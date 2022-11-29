МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Сбор зерна в РФ в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, обработано 97% площадей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз назвал ожидаемую площадь застрахованных посевов в 2022 году

Министерство указывает, что развитие отраслей растениеводства и животноводства, а также реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий обсуждались на очередном заседании оперштаба, которе провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Глава Минсельхоза отметил, что в целом, несмотря на объективные сложности, показатели АПК в 2022 году по большинству направлений достаточно уверенные. Урожай зерна убран с 97% площади, собрано 155,5 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Сейчас в отдельных регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Озимый сев в настоящее время проведен на площади 17,7 миллиона гектаров.

"Отдельно Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость своевременного и качественного учета урожая, который должен отражаться во ФГИС "Зерно" и региональных органах статистики. Кроме того, с 1 января 2023 года начинается этап внесения информации о продуктах переработки зерна, сначала – в добровольном порядке, а с 1 марта – в обязательном. Переработчикам необходимо своевременно подготовится к новому этапу, при этом у них есть возможность прохождения обучения на базе "Центра Агроаналитики", — напоминает министерство.

Также на заседании обсудили вопросы оперативного доведения средств господдержки до аграриев, подготовки к весенним полевым работам 2023 года и формирования структуры посевных площадей, наращивания объемов производства в животноводстве и другие темы.