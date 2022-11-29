БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз в августе этого года экспортировал зерновых на 20,3 миллиарда евро, при этом основная часть поставок предназначалась для стран Африки и Ближнего Востока, свидетельствуют материалы Еврокомиссии. Первая партия российских удобрений отправилась в Африку, сообщили в ООН

"Наибольшее количество экспорта в стоимостном выражении в августе пришлось на продукты переработки круп — 1,7 миллиарда евро, пшеницу — 1,6 миллиарда евро и вино — 1,4 миллиарда евро", — говорится в мониторинге ЕК по торговле агропродовольственными товарами.

Как уточняется, в месячном выражении экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС вырос на шесть процентов.

При этом подчеркивается, что значительная доля пшеницы (48 процентов) поступила в государства Ближнего Востока и Северной Африки – два миллиона тонн. Еще 1,5 миллиона тонн (или 34 процента) были направлены в страны Африки к югу от Сахары.

Экспорт продуктов переработки круп из Евросоюза идет в основном в Великобританию, Китай и США. На эти страны приходится в общей сложности около 55% таких поставок. В регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) ЕС экспортировал примерно 11% такой продукции, а в страны Африки к югу от Сахары — 6%.