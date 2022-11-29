МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ООН продолжит прилагать усилия для обеспечения выхода российской и украинской агропродукции на мировой рынок, заявил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик. Первая партия российских удобрений отправилась в Африку, сообщили в ООН

"ООН продолжает интенсивные дипломатические усилия со всеми сторонами для обеспечения беспрепятственного экспорта на мировые рынки критически важных продуктов питания и удобрений с Украины и из Российской Федерации", — отметил официальный представитель Гутерреша, добавив, что эти товары исключены из санкционного списка.

Дюжаррик подчеркнул важность восстановления экспортных связей для обеспечения продовольственной безопасности к 2023 году. ООН приложит все усилия "для достижения этой цели", добавил он.