Закупки зерна в госфонд во вторник на НТБ составили 60,345 тысячи тонн
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 29 ноября составил 60,345 тысячи тонн на общую сумму 917,654 миллиона рублей, следует из материалов НТБ.
На торгах во вторник было закуплено 31,86 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 498,014 миллиона рублей и 28,485 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 419,64 миллиона рублей.
Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,047 миллиона тонн зерна на 30,891 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на 30 ноября, а на 1, 2, 5 и 6 декабря.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.
В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.
https://1prime.ru/Agriculture/20221129/838994411.html