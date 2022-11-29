МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 29 ноября составил 60,345 тысячи тонн на общую сумму 917,654 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Закупки зерна в госфонд составили 36,3 тысячи тонн

На торгах во вторник было закуплено 31,86 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 498,014 миллиона рублей и 28,485 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 419,64 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,047 миллиона тонн зерна на 30,891 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на 30 ноября, а на 1, 2, 5 и 6 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.