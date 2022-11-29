ПЕНЗА, 29 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дамате", крупнейший в РФ производитель мяса индейки, во вторник открыла в Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод стоимостью 4,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "Дамате" запустила крупнейший в России племенной репродуктор индейки

"Сегодня открыли крупнейший в Поволжье комбикормовый завод, для нас это знаковое событие. Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн продукции в год. Завод построен в кратчайшее время, фактически за год и несколько месяцев, 225 рабочих мест создано на этом предприятии. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района", — цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что завод стоимостью 4,5 миллиарда рублей рассчитан на производство в час 50 тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов, в рамках проекта мощности элеватора увеличены до 93 тысяч тонн единовременного хранения, а также построена площадка под хранение зерна в полимерных рукавах вместимостью 50 тысяч тонн.

Мельниченко подчеркнул, что "Дамате" является одним из ключевых инвесторов в Пензенской области. "Агрохолдинг создал замкнутый производственный цикл — от яйца родительского стада до глубокой переработки мяса индейки. В РФ только несколько компаний имеют замкнутый производственный цикл, и одна из них – "Дамате". То, что она в Пензенской области развивается – это результат эффективного взаимодействия с правительством и законодательным собранием региона", — пояснил губернатор.

Генеральный директор группы "Дамате" Рашид Хайров отметил, что запуск нового объекта позволит обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами в полном объеме. "Таким образом, мы контролируем весь процесс выпуска кормов для поголовья птицы, а значит полностью и качество своей продукции. Естественно, это отражается на процессе выращивания и здоровье птицы, поэтому запуск этого завода гарантирует безопасность собственного производства", — цитирует Хайрова пресс-служба правительства области.

Группа компаний "Дамате" занимается выращиванием и переработкой индейки, утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности — Пензенская (производство индейки и переработка молока), Тюменская (молочная переработка, племенное птицеводческое хозяйство, проекты в области генетики), Ростовская области (производство индейки и мяса утки) и Северо-Кавказский федеральный округ.