МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Каждое пятое фермерское хозяйство в России к 2025 году будет использовать беспилотные летательные аппараты для обработки земель и повышения урожайности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Дроны на отечественной платформе начали одновременные тестовые полеты

"Скачок в объемах применения дронов в агросекторе возможен в следующем сезоне 2023 года, а также быстрый рост на горизонте трех лет до достижения значения 10 тысяч дронов (примерно в каждом пятом хозяйстве). Триггерами роста станет опыт передовых хозяйств, экономический эффект, полученный ими в предыдущем сезоне, а также устранение серых зон в законодательстве", – приводит пресс-служба слова директора компании "Агримакс.Аэро" (участника рынка НТИ "Аэронет") Максима Чижова.

Он отметил, что "количество дронов, предназначенных для применения в агросекторе в сезоне 2022 года, составило порядка 500 единиц — это почти в 10 раз больше, чем в 2021 году".

Эксперт уточнил, что беспилотники применяются в сельском хозяйстве для опрыскивания пашни, садов и рисовых чеков, наблюдения за посевами и выпасом скота, контроля целевого использования земель сельхозназначения, выявления аномалий, болезней растений, вредителей и инвазивной растительности.