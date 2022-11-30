2022-11-30T11:26:00+03:00
2022-11-30T11:26:00+03:00
2022-11-30T11:26:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221130/839001532.html
Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РИСА НА ПОЛГОДА, ДО 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА — ПРОЕКТ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.11.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
https://1prime.ru/images/83699/99/836999913.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83699/99/836999913.jpg
https://1prime.ru/images/83699/99/836999912.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83699/99/836999912.jpg
https://1prime.ru/images/83699/99/836999900.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83699/99/836999900.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РИСА НА ПОЛГОДА, ДО 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА — ПРОЕКТ
Новость дополняется