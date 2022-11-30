МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий, выделив на эти цели 7,7 миллиарда рублей из своего резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Правительство поддержит инвестиционные проекты в сельском хозяйстве

"Правительство частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Распоряжение о выделении на эти цели 7,7 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства из правительственного резервного фонда покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Всего речь идет о 152 инвестиционных проектах в 43 регионах страны.

Как отметил Мишустин на заседании правительства во вторник, такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые мощности для наращивания производства.