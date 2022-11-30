МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит необходимость увеличивать меры поддержки агробизнеса, чтобы обеспечить не только старт малых форм, но и дальнейшее их развитие, сообщила на пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз хочет ввести подготовку сомелье в российских аграрных вузах

"Количество игроков в малом бизнесе сокращается, но при этом бизнес укрупняется, значит бизнес становится более устойчивым", — сказала Лут, заметив, что малый бизнес, микробизнес живет какое-то время, но дальше рыночная конъюнктура не позволяет выживать, если он не будет развиваться и укрупняться.

"Это говорит нам о том, что так как идет такая тенденция, нам надо увеличивать сумму поддержки для одного участника рынка. Потому что сейчас у нам меры поддержки рассчитаны для очень маленьких игроков — для того, чтобы стартануть. Значит, нам нужно развивать, скорее всего, меры поддержки, связанные с развитием", — сообщила она.

В качестве примере она привела небольшие, всего на 5 миллиона рублей, гранты, предоставляемые агростартапам. "Нам нужно дальше пересматривать меры поддержки, чтобы поддерживать середняк в малом бизнесе, чтобы они становились еще более устойчивыми", — сказала Лут.

Она также обратила внимание, что сейчас в целом по линии господдержки идет увеличение кредитования, увеличиваются объемы финансирования, но объемы субсидирования уменьшаются, а это значит, что либо меньшему количеству участников рынка нужна господдержка, либо господдержку сложно получить в каких-то регионах.

"Поэтому это тема для того, чтобы нам разобраться — если меньше участников получают господдержку, почему это так. Плюс для нас хорошая тема, чтобы отрегулировать что-то в нашей деятельности, чтобы участникам стало попроще", — заключила первый замминистра.