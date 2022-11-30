МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Урожай картофеля в РФ в 2022 году ожидается на уровне прошлого года — 17-18 миллионов тонн, этого хватит для покрытия внутренних потребностей, сообщила на пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз рассказал о сельхозпереписи в России в 2026 году

"У нас будет больше 7 миллионов тонн (в организованном секторе – ред.) И с учетом даже сокращения личных подсобных хозяйств мы все равно должны выйти на 17-18 миллионов тонн общего объема. Этого должно быть достаточно для покрытия внутренних потребностей", — сказала Лут.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в РФ в хозяйствах всех категорий было собрано около 18,3 миллиона тонн картофеля, в том числе порядка 6,6 миллиона тонн в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Лут также напомнила про сезонный импорт, поскольку картофель в РФ растет не круглогодично. "У нас есть большое количество овощехранилищ, которые помогают сохранять картофель и овощи в необходимом качестве. Но все равно стандартно, начиная с апреля, идет перекос по овощам, когда наши овощи заканчиваются и мы переходим на импорт", — заметила она.

"Эти возможности у нас остаются. Импортные пошлины невысокие, где-то даже они отменены, поэтому никакой опасности для продовольственной безопасности по овощам и картофелю внутри страны мы не видим", — заключила первый замминистра.