НАЛЬЧИК, 30 ноя — ПРАЙМ. Власти Кабардино-Балкарии получат из резервного фонда правительства России почти 390 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей, сообщает кабмин региона. Россельхозбанк назвал риски, от которых нужно страховать аграриев

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 43 регионам страны 7,7 миллиарда рублей на частичную компенсацию затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

"Средства из резервного фонда правительства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, селекционно-семеноводческий и племенных центров. Кабардино-Балкарской Республике выделено 389,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария в 2022 году получит из федерального бюджета больше 2,3 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства.