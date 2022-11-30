МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ стабильна и находится в пределах сезонных тенденций, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз рассчитывает на рост сбора сахарной свеклы в этом году

"В настоящее время ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и находится в пределах сезонных тенденций", — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ с 22 по 28 ноября ускорился до 2,9%, основной вклад внесло подорожание огурцов — сразу на 12%, на втором месте по прибавке цены — свекла, кроме того, стал дорожать лук и резко прибавила в цене морковь. Между тем, темп роста цены на помидоры резко замедлился — она выросла на 1,62% против 4,11% на предыдущей неделе.

"Традиционно для этого периода года наблюдается некоторое повышение стоимости отдельных категорий плодоовощной продукции, что в первую очередь обусловлено сокращением предложения на рынке отечественных овощей открытого грунта", — говорится в сообщении Минсельхоза.

Между тем, указывают в министерстве, отпускные цены на эту продукцию существенно ниже уровней на аналогичный период прошлого года, поскольку положительное влияние оказывает рост производства: например, по состоянию на 30 ноября цены производителей на капусту год к году были ниже на 46,7%, на морковь – на 23,1%, по картофелю и свекле – на 32,6% и на 28,2% соответственно.

В свою очередь, цены производителей лука на текущую дату в сравнении с тем, что было год назад – выше на 3,3%. Томаты за год подешевели на 3,2%, огурцы — подорожали — на1,2%.

Комментируя цены производителей, в министерстве также отметили, что на на фоне увеличения производства наблюдается снижение цен на мясо птицы и свинину: за неделю они упали на 4,0% и 3,5% соответственно. Что касается яиц, то тут отмечался незначительный сезонный рост: но при этом за год их стоимость снизилась на 5,4% и 3,4% для первой и второй категории соответственно.