МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 30 ноября составил 49,275 тысячи тонн на общую сумму 751,749 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Абрамченко заявила, что причин менять объем интервенционный фонд зерна нет

На торгах в среду было закуплено 26,19 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 414,461 миллиона рублей и 23,085 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 337,288 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 2,095 миллиона тонн зерна на 31,642 миллиарда рублей. Следующие торги запланированы на 1, 2, 5 и 6 декабря.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.