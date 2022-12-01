МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в префектуре Тоттори в западной части японского острова Хонсю, уничтожению подлежат около 110 тысяч кур, передает телеканал NHK. Птичий грипп обнаружен уже в третьей префектуре Японии

Подозрение на заболевание возникло 30 ноября, когда сотрудники птицефермы в одноименном городе Тоттори обнаружили около 40 мертвых птиц. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны очагов заражения, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

С начала осени вспышки птичьего гриппа произошли в префектурах Окаяма, Кагава, Мияги, Аомори, Кагосима, Вакаяма и губернаторстве Хоккайдо. Всего с начала первой вспышки в Японии уничтожению подлежали около 2,9 миллиона птиц.