МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", сообщает пресс-служба кабмина. Правительство выделит средства на модернизацию предприятий АПК

"Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщил кабмин.

"Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал в размере 12600000 тыс. рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра… увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", — говорится в распоряжении.

Кабмин уточнил, что дополнительное финансирование позволит экспортерам сельскохозяйственной продукции увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, в итоге добиться увеличения экспорта.