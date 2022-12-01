МОСКВА, 1 дек ПРАЙМ. Заявления Европейского союза об отсутствии санкций в отношении российских продовольствия и удобрений — ложь, ограничения банковских транзакций и движения судов оказывают непосредственное влияние на экспорт товаров. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Названы основные бенефициары зерновой сделки

"До сих пор, по крайней мере неделю назад, я слышал очередное заявление то ли (главы евродипломатии Жозепа) Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится", — отметил министр, назвав данные утверждения откровенной ложью.

По его словам, осуществлению российских поставок препятствуют санкции в отношении банков, в том числе "Россельхозбанка", который обслуживает более 90 процентов экспорта продовольствия, а также ограничения в отношении судоходства, а именно запрет на вход российских судов в европейские порты и на страхование кораблей.

Лавров добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прилагает значительные усилия для вывода агропродукции из России на мировой рынок. Однако США и Евросоюз крайне медленно реагируют на работу организации, отметил он. По словам главы МИД, сотрудники ООН практически "выбивают" исключения для российской стороны.

"Это тоже манера Запада показывать кто в доме хозяин, за кем надо бегать, кого надо умолять", — заключил министр.